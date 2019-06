Sea Watch, Conte: Non mi sostituisco a magistrati, si rispettino leggi

di alm

Roma, 29 giu. (LaPresse) - "Non voglio sostituirmi alla magistratura. Non spetta a me formulare giudizi. A me spetta il compito di far applicare le leggi e richiamarne tutti quanti al rispetto". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dal G20 di Osaka torna, sollecitato dai cronisti sul tema Sea Watch.

