Sea Watch, Comunità Giovanni XXIII:_Disposti ad accogliere minori

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - La Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini ha dato disponibilità ad accogliere i ragazzi minori a bordo della nave Sea Watch 3, che si trova ormeggiata al largo del porto di Siracusa. L'associazione, secondo quanto si apprende, ha segnalato la propria disponibilità al Viminale, "con cui abbiamo collaborato per i cordoni umanitari e, lo scorso agosto, per la nave Diciotti". "Abbiamo 201 case famiglia in Italia in cui accogliamo disabili e orfani e siamo disposti ad accogliere i ragazzi", fanno sapere ancora.

