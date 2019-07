Sea Watch, Carola: Decisione gip grande vittoria della solidarietà

di bdr

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "Sono sollevata dalla decisone del giudice che interpreto come una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone che si stanno spostando inclusi i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo e contro la criminalizzazione degli aiutanti in molti paesi in Europa". Lo ha detto la capitana delal Sea Watch Carola Rakete, dopo che il gip di Agrigento Alessandra Vella ha deciso di non convalidare il suo arresto. "Sono stata molto toccata dalla solidarietà espressa nei mie confronti da molte persone", ha aggiunto.

(Segue).

