Sea Watch, capitana: Affronterò indagine ma ora tutti a terra

di npf

Roma, 28 giu. (LaPresse) - "Affronterò tutto con il supporto dei legali e di #SeaWatch, ora voglio solo le persone a terra". Lo dice Lo dice la comandante della Sea Watch Carola Rackete. "Prendiamo atto dell'iscrizione della nostra Capitana Carola Rackete nel registro degli indagati per favoreggiamento e violazione del codice della navigazione. In particolare resistenza a pubblico ufficiale per non aver obbedito all'ordine di arresto. Ancora nulla notificato a bordo", spiega Giorgia Linardi, ufficio stampa Sea Watch in un video.

