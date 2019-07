Sea Watch, Bonafede: Sentenze si possono criticare, no attacchi a singoli

di ddn/npf/dab

Roma, 3 lug. (LaPresse) - "Non voglio entrare in polemica con il ministro Salvini, ma chiaramente l'autonomia e l'indipendeznza della magistratura sono valori sanciti dalla nostra Costituzione, che vanno rispettati. Dal mio punto di vista ciascuno può essere d'accordo o meno con una decisione della magistratura, si possono fare anche delle critiche ci mancherebbe, secondo me non si dovrebbe però arrivare ad attacare il singolo magistrato, parlando di togliesi la toga, di candidarsi in politica o no". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlando con i giornalisti alla Camera.

