Scuola, Zingaretti: Chiesto 1 mld e governo stanziato, ora regole chiare

di dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Abbiamo sempre detto: prima di tutto la scuola. Avevamo chiesto un miliardo di euro da stanziare per riaprire a settembre in presenza e in sicurezza. Oggi il Governo ha stanziato le risorse. Ora regole chiare per riprendere in sicurezza e in presenza. Lo dobbiamo al mondo della scuola e all'Italia". Lo dichiara, in un video su Facebook, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata