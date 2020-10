Scuola, Zaia: Impostazione assurda, no alternative a 75% Dad superiori

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Ho firmato l'ordinanza per il 75% della didattica a distanza per le superiori in Veneto, non ho alternative, dal 28 ottobre al 24 novembre, a meno che il governo non intervenga. Oggi o dico zero o dico 75. In un contesto come questo, non posso dire zero. Trovo assurdo come venga impostato questo lavoro". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. "I dirigenti scolastici valutino, noi diamo come indicazione che le prime classi, che sono i ragazzi matricole e un po' più in difficoltà, siano intonse e di partire dalle seconde, però è una scelta dei dirigenti scolastici", ha aggiunto. "Io, prima del Dpcm, nell'ordinanza avevo scritto 50% didattica a distanza e 50% in classe. Non voglio mettere nei casini le scuole. Non mi sembra il caso di mettere alla berlina le scuole: le cose si fanno come devono essere fatte", ha sottolineato Zaia.

