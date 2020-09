Misurazione temperatura a scuola, il Tar dà ragione al presidente della regione Piemonte Cirio

Respinta la richiesta del governo al Tar Piemonte, presentata dal ministero dell'Istruzione e da quello della Salute, per la sospensione dell'ordinanza della Regione che impone la misurazione della temperatura degli studenti a scuola prima dell'inizio delle lezioni. L'ordinanza rimarrà dunque valida almeno fino al 14 ottobre, data nella quale è fissata la trattazione in camera di consiglio.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è "felice" per la decisione del Tar. In una nota si legge: "in un Paese normale, dove lo Stato ha obbligato le aziende e gli uffici pubblici a misurare la temperatura a chi entra nei loro locali, questa verifica sarebbe stato giusto garantirla anche a scuola, dove c’è il bene più prezioso da tutelare: i nostri figli che sono il nostro futuro". Cirio si è detto "dispiaciuto che la scelta del Governo sia stata quella di entrare in netto contrasto con il Piemonte, invece che considerarlo un esempio, e ringrazia ancora una volta i dirigenti e il personale delle scuole piemontesi, molte delle quali si erano già organizzate da mesi ad attuare un controllo maggiore senza attendere che fosse il Governo o la Regione a richiederlo".

Il Tar della Sardegna ha invece accolto il ricorso presentato dal Governo contro l'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas in materia di coronavirus. L'ordinanza, in vigore dal 14 settembre, prevedeva l'obbligo di test sierologico, molecolare o antigenico rapido per chiunque arrivasse nell'isola. Il decreto del Tar dispone la sospensione dell’efficacia degli articoli 10, 11 e 12 dell'ordinanza fino all'udienza del prossimo 7 ottobre.

