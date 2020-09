Scuola, Speranza: Prossima settimana la più delicata, stare uniti

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "La prossima settimana è quella più delicata con l'apertura delle scuole, che è la cosa più importante che dobbiamo fare. Lo faremo sicuramente dal 14 settembre in tutta Italia, alcune Regioni hanno scelto una data successiva". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla festa del 'Fatto Quotidiano'. "L'Italia - ha aggiunto - tra febbraio ad aprile ha dimostrato di essere un grandissimo Paese. E il merito non è del governo, del ministro o del presidente del Consiglio. C'è stata una reazione straordinaria e una sintonia molto profonda tra il sentire comune delle persone e le misure. In questa prossima settimana abbiamo bisogno di tornare a quello spirito: l'apertura delle scuole è la sfida della nostra comunità nazionale. Stringiamoci a coorte".

