Scuola, Speranza: Ci sono condizioni per ripartire in sicurezza 14/9

di fbg/dab

Firenze, 31 ago. (LaPresse) - Oggi c'è stata una riunione molto importante: l'Italia ha copresieduto con l'Oms una riunione di 53 paesi. Riaprire le scuole è un grande tema nazionale e anche un grande tema mondiale, un problema di tutti i Paesi del mondo e su questo vogliamo lavorare, è il nostro impegno prioritario. Io penso che ci siano le condizioni perché il 14 settembre si possa ripartire davvero e si possano creare condizione per una sicurezza reale dei nostri istituti, perché dobbiamo ripartire, ma ripartire in sicurezza. I due obiettivi devono camminare insieme". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto speranza, questa sera a Firenze per assistere, al teatro del Maggio Musicale Fiorentino, alla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, diretta da Zubin Mehta e dedicata alle famiglie delle vittime del Coronavirus, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari.

