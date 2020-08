Scuola, sindacati: Momento storico, date più risorse

di scp

Torino, 6 ago. (LaPresse) - È "innegabile" che si stiano mettendo sul piatto della bilancia molte più risorse. È quanto hanno affermato, secondo quanto si apprende, le organizzazioni sindacali durante l'incontro con la ministra Lucia Azzolina per la firma del protocollo di sicurezza sulla scuola per settembre. I sindacati hanno riconosciuto il lavoro fatto dal governo per trovare le risorse per la scuola. Il momento è stato definito "storico", perché "si superano le norme del 2008 che avevano portato ai tagli e alle classi pollaio", con riferimento alle norme dell'ex ministro Gelmini che hanno portato, fra l'altro, all'innalzamento del numero di alunni per classe.

