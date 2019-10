Scuola, sindacati: Mobilitazione 11/11, intese disattese in decreto

di lrs

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams indicono la mobilitazione" per il prossimo 11 novembre "del personale interessato, che si avvia con le assemblee, e proseguirà con una manifestazione nazionale da svolgersi nei prossimi giorni davanti alle sedi istituzionali e comporterà le dimissioni dall'incarico di facenti funzione di Dsga". Lo annunciano in una nota i sindacati, che danno appuntamento "con un'iniziativa a Roma nel pomeriggio e diversi presìdi concomitanti in altre città". "Con la pubblicazione del decreto legge sulle misure urgenti per la scuola in Gazzetta ufficiale, constatiamo con rammarico che il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi nell'aprile scorso, e poi nell'accordo del 1° ottobre con il ministro dell'Istruzione", sottolineano le sigle sindacali.

