Scuola, Salvini: "La situazione in Italia è imbarazzante"

(LaPresse) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato ad attaccare il governo sulla scuola. "Sicuramente avrei riaperto le scuole in maniera seria. La situazione in cui versano le scuole italiane è indecente, indegna, vergognosa e imbarazzante. Ci sono centinaia di migliaia di bambini a casa", ha detto l'ex ministro dal Salone Nautico di Genova. "Ovunque nel mondo funzionano tranne che in Italia", ha aggiunto Salvini.