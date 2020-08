Scuola, Salvini ad Azzolina: "Dimettiti, bimbi non sono pacchi"

"Azzolina dimettiti se non sei capace, questa gioca con i banchi a rotelle... Davvero c'è qualcuno che pensa di mettere la mascherina ai nostri bimbi per sei ore? I nostri bimbi mica sono dei pacchi". Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando al comizio di Albano Laziale.