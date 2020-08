Scuola, Rossi: Per me data riapertura in Toscana resta 14 settembre

di fbg/abf

Roma, 30 ago. (LaPresse) - "Ci sono colleghi presidenti di Regione che stanno pensando di posticipare l'apertura dell'anno scolastico.

Chiarisco che per quanto mi riguarda resta la data fissata, a livello nazionale, del 14 settembre. Ci saranno forse problemi che non si risolvono certo posticipando l'apertura, ma affrontandoli e lavorando, come finora si è fatto in Toscana, con grande impegno e determinazione. Siamo chiamati tutti ad uno sforzo collettivo per la più giusta tra le cause: garantire l'educazione delle nuove generazioni. Sarà uno stimolo per lottare ancora di più contro il virus e quindi anche un bene per tutti". Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.

