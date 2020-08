Scuola, previsti 2mln test, 11mln mascherine e 50mila litri igienizzante

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "L'approvvigionamento di banchi monoposto è parte di un più ampio programma finalizzato a supportare l'apertura in sicurezza delle scuole, attivato dal Commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, che comprende tra l'altro, lo screening preventivo tramite 2 milioni di test sierologici volontari e gratuiti per insegnanti e personale non docente di tutte le scuole, la distribuzione gratuita di 11 milioni di mascherine chirurgiche e di almeno 50mila litri di gel igienizzante al giorno". È quanto si legge in una nota.

