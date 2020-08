Scuola, Presidi: Domani videocall con Azzolina su distribuzione banchi

di rib/abf

Roma, 18 ago. (LaPresse) - L'Anp ha ricevuto dal Gabinetto del ministro della Scuola Lucia Azzolina la convocazione per una riunione, che si terrà in videoconferenza domani alle ore 19.00, avente ad oggetto 'Criteri e priorità per la distribuzione dei banchi tra le diverse regioni'. All'incontro che sarà presieduto dalla ministra parteciperà anche il commissario Domenico Arcuri. E' quanto si legge in una nota.

Il presidente dell'Anp Antonello Giannelli: "Prendo atto con soddisfazione che la problematica, da noi sottolineata negli ultimi giorni, relativa alla consegna e alla distribuzione dei banchi sarà affrontata e, spero, chiarita domani. Noi come sempre siamo a disposizione, pronti a dare il nostro concreto contributo nel superiore interesse della scuola e di chi la scuola la vive tutti i giorni”.

