Scuola, Pd E Leu contro ministra Azzolina su concorso precari

di dab

Roma, 27 apr. (LaPresse) - “Oggi nella video conferenza tra la ministra Azzollina ed i capigruppi della maggioranza, Pd e Leu hanno ribadito, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, la richiesta di rivedere le norme concorsuali di reclutamento stabilite nello scorso dicembre, in modo da procedere con certezza alla stabilizzazione dei precari e mettere in sicurezza l'avvio del nuovo anno scolastico. Marcucci e De Petris hanno annunciato emendamenti dai loro gruppi, affichè si ripensino le procedure di reclutamento tenendo conto dei rilievi posti con forza nelle audizioni in Senato delle forze sociali”. Lo rendono noto fonti parlamentari della maggioranza

