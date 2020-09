Scuola, P.Chigi: Riduzione 80% tpl permesso di evitare criticità

di dab

Roma, 14 set. (LaPresse) - "Per quanto riguarda il trasporto scolastico, le disposizioni sul riempimento dell'80% dei mezzi pubblici e le linee guida concordate con Regioni ed enti locali hanno consentito di assicurare regolarmente il servizio e permesso di evitare situazioni di particolare criticità". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, al termine della riunione di questa sera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i ministri della Salute, Roberto Speranza, dei Trasporti, Paola De Micheli, dell'Istruzione, Lucia Azzolina, degli Affari regionali, Francesco Boccia, e con il commissario governativo, Domenico Arcuri, e il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell'anno scolastico caratterizzato dall'emergenza Covid-19.

