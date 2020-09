Scuola, P.Chigi: A disposizione 200mila banchi, entro ottobre 2mln-2-

di dab

Roma, 14 set. (LaPresse) - "Si è concordato di rendere trasparente la distribuzione di mascherine chirurgiche, gel igienizzante e arredi scolastici alle scuole, esattamente come nei mesi scorsi è stato fatto per i dispositivi e le attrezzature inviati alle Regioni per contrastare l'emergenza. Anche le famiglie potranno monitorare, tutti i giorni, la situazione attraverso le informazioni pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Istruzione", sottolinea il comunicato di Palazzo Chigi.

