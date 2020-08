Scuola, Ministero: Dall'1/9 recupero apprendimenti, dal 14 lezioni

Milano, 22 ago. (LaPresse) - La scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre grazie allo sforzo di tanti attori in campo. Lo ribadisce il ministero dell'Istruzione ricordando che già dal primo settembre gli Istituti saranno impegnati nel recupero degli apprendimenti. Il 24 agosto parte help desk per gli istituti.

