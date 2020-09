Scuola, min. Salute: Per positivi Covid doppio tampone per rientro

di ddn/ntl

Roma, 25 set. (LaPresse) - La conferma di avvenuta guarigione per essere riammessi a scuola, dopo aver contratto il Coronavirus e aver "predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico", deve avvenire dopo "l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi". Così la nuova circolare del ministero della Salute, datata 24 settembre, nella quale si contengono dei chiarimenti "in merito agli attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni/personale scolastico".

"In caso di patologie diverse da Covid-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pls/mmg che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto da documenti nazionali e regionali", si legge nel documento.

