Scuola, Mattarella: Far sì che migliori laureati abbiano obiettivo insegnamento

Vo' (Padova), 14 set. (LaPresse) - "Dobbiamo fare in modo che i migliori laureati abbiano come obiettivo l'insegnamento. Professione di valore e gratificante, che deve riscuotere il dovuto riconoscimento sociale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Vo', in provincia di Padova, paese simbolo della lotta al coronavirus.

