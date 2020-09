Scuola, Mattarella: Diversi problemi creano difficoltà, sforzo in atto

di lrs/scp

Vo' (Padova), 14 set. (LaPresse) - "Quello che sta per iniziare non sarà un anno scolastico come gli altri. Vi sono diversi problemi, ancora in via di soluzione, che creano difficoltà. Così come in tanti altri Paesi, in Europa e altrove. Riaprire la scuola, adottando le indispensabili prescrizioni di carattere sanitario, non è impresa facile. E' stato necessario adeguare, in brevissimo tempo, strutture concepite per l'incontro, per il dialogo ravvicinato, a misure di distanziamento che ci appaiono quasi innaturali. E questo sforzo è ancora in atto". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2020-2021, dal titolo 'Tutti a scuola', che si tiene nel giardino della scuola primaria 'Guido Negri' di Vo', in provincia di Padova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata