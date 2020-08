Scuola, M5S: Su riaperture serve responsabilità, non fake news

di abf

Roma, 19 ago. (LaPresse) - "Le scuole riapriranno il 14 settembre, come già detto più volte dalla ministra Lucia Azzolina e ribadito dal resto del governo. Si tratta dell'obiettivo più importante su cui si sta lavorando in queste settimane insieme alla Protezione Civile, ai sindaci, agli uffici scolastici regionali e all'intera comunità scolastica. Il Movimento 5 Stelle sostiene questo sforzo immenso, che vede la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina in primissima linea. Chiediamo a tutte le forze politiche, sopratutto a quelle di maggioranza, di collaborare con altrettanta lealtà, unione di intenti e soprattutto responsabilità. Nessuno spazio ad illazioni, fake news e ipotesi prive di fondamento. Lo dobbiamo ai nostri studenti, insegnanti e lavoratori della scuola, la spina dorsale su cui si fonda il presente e il futuro del nostro Paese. Per questo non sono accettabili le parole del capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, che paventa crisi di governo e addirittura occupazioni di scuole davanti alla fantomatica ipotesi di un rinvio delle aperture. Simili dichiarazioni servono solo ad ingenerare caos e a disorientare le famiglie italiane in un momento così delicato, e davvero non possiamo permettercelo". Così in una nota i membri del Movimento 5 Stelle in Commissione Istruzione al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata