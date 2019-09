Scuola, Legambiente: Sbloccare 1,5 mld per istituti più sicuri

di lrs

Milano, 12 set. (LaPresse) - "Occorre sbloccare immediatamente i fondi rimasti senza decreto attuativo, quali ad esempio i BEI-CEB che consentiranno lo stanziamento di 1,5 miliardi netti per scuole più sicure, nuove ed efficienti, e ripristinare le funzioni di monitoraggio dei cantieri finanziati e il supporto progettuale agli enti locali bloccati con la chiusura della struttura di Missione per l'edilizia scolastica". Così Legambiente in una 'lettera' rivolta al governo, in occasione della riapertura delle scuole.

