Scuola, Iv: Ripresa con tutti i ragazzi in classe o sarà caos

di abf

Roma, 21 ago. (LaPresse) - "Un ritorno sui banchi di classe parziale - spiega - produrrebbe una situazione di puro caos. Non permettere a tutti i ragazzi di tornare significa o una ripresa della didattica a distanza, quindi qualcosa che non è scuola, oppure una organizzazione complicatissima, fatta di entrate e uscite sfasate, che potrebbe quasi sicuramente il sistema educativo alla paralisi con conseguenze pesantissime anche per le famiglie. È quindi indispensabile che il ministero e il governo si attivino per scongiurare uno scenario di questo genere. Si ascoltino gli esperti ma si decida e si trovi il modo per coniugare la sicurezza con la scuola in presenza per tutti i ragazzi. Le soluzioni trovate per le scuole dell'infanzia dimostra che è possibile"

"Ma si faccia di tutto per uscire dallo stallo in cui ci si trova: dopo 200 giorni ragazzi e il Paese non si può più permettere una scuola che non è scuola", conclude.

