Scuola, fonti governo: Da Azzolina chiesto 1 mld in più per ripresa

di dab

Roma, 25 giu. (LaPresse) - Secondo quanto si apprende da fonti di governo, nel corso della riunione del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, avrebbe avanzato la richiesta di 1 miliardo in più per la scuola. Le risorse aggiuntive servirebbero per la ripresa dell'attività didattica in presenza a settembre, in particolare per il rafforzamento dell'organico e per la predisposizione di ulteriori spazi da destinare all'accoglienza di studenti e personale. Stando ancora a quanto si apprende, Azzolina avrebbe ricevuto l'appoggio di un buon numero di ministri presenti al Cdm.

