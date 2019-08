Scuola, Fontana: Scoperte 13 cattedre tempo indeterminato in Lombardia

di ect

Milano, 28 ago. (LaPresse) - "A settembre 13mila cattedre, a tempo indeterminato, rimarranno scoperte in Lombardia. Comprendo bene la difficoltà di chi dal Sud dovrebbe trasferirsi. Proprio per questo, nella nostra proposta di Autonomia avevamo previsto un'integrazione degli stipendi, che tenesse conto del costo della vita e delle differenze tra i territori". Così in un tweet il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Se il Movimento 5 Stelle non ci avesse messo i bastoni tra le ruote, i nostri ragazzi avrebbero potuto iniziare l'anno scolastico senza le difficoltà, a cui invece, andranno incontro", aggiunge il governatore.

