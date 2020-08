Scuola, Fontana: Saranno necessari scaglionamento ingressi e didattica a distanza

di scp

Milano, 26 ago. (LaPresse) - "Appare dunque evidente che, per quanto stiamo apprendendo in queste ore, sarà necessario un cambiamento del modello di organizzazione scolastica con scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita combinato alla didattica a distanza". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta il confronto avvenuto oggi in videoconferenza tra i ministri degli Affari regionali, della Salute, dell'Istruzione e dei Trasporti e i rappresentati delle Regioni per quanto riguarda la riapertura delle scuole

