Scuola, Fontana: Da governo solo dubbi, servono indicazioni certe

di scp

Milano, 26 ago. (LaPresse) - "Dal governo solo dubbi e incertezze. Sindaci, presidi, insegnanti e governatori attendono invece risposte concrete e attuabili. Non è più possibile andare oltre". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta il confronto avvenuto oggi in videoconferenza tra i ministri degli Affari regionali, della Salute, dell'Istruzione e dei Trasporti e i rappresentati delle Regioni per quanto riguarda la riapertura delle scuole. "E' giusto fare questa premessa - sottolinea Fontana - perché siano chiare le responsabilità di un disordinato e inaccettabile avvio del nuovo anno scolastico".

