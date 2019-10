Scuola, Fioramonti: Crocifisso? Vespaio mediatico, non è priorità

di vln

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Sono sgomento di fronte al vespaio mediatico sul crocifisso. Ho detto che non è all'ordine del giorno, che non è una priorità, e alla domanda insistente e precisa mi sono sentito di dire che credo in una scuola laica. Punto". Così il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, parlando a Circo Massimo su Radio Capital.

