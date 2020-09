Scuola, Fico: "No a divisioni e polemiche, fare sistema per sicurezza ragazzi"

(LaPresse) Roberto Fico a Napoli, per la chiusura della campagna elettorale della candidata M5s a governatrice della Campania Valeria Ciarambino. "Sulla scuola non bisogna dividersi, bisogna cercare di fare meno polemica possibile. Dobbiamo lavorare insieme per far si che tutti i ragazzi tornino a scuola nella massima sicurezza. Le diffiicoltà le supereremo", spiega il presidente della Camera".