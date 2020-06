Scuola ed elezioni, Zingaretti lancia un appello: no ai seggi nelle scuole

"Faccio un appello sulla scuola, viste le scelte di carattere elettorale, sarebbe bene fare uno sforzo: che i seggi per le elezioni si tengano il più possibile in luoghi separati dagli edifici principali, ad esempio nelle palestre, o comunque in altri luoghi, per evitare l'interruzione dell'anno scolastico già alla ripresa". Così il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa.

Solo ieri Camilla Sgambato responsabile scuola del partito aveva provato a mettere la punteggiatura dem alla questione: "A causa della pandemia abbiamo chiuso le scuole per tre mesi, diviene doveroso trovare altri luoghi da utilizzare per i seggi elettorali. Possiamo votare in appositi gazebo, oppure negli uffici in cui ancora si lavora in smart working, negli uffici postali, nelle caserme, come si fa in Europa. Siamo certi che il governo troverà la soluzione più giusta per consentire ai nostri alunni di non perdere ulteriori giorni di lezione. Non possiamo permettercelo, perché l'istruzione è un diritto che non merita ulteriori compressioni".

