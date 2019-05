Scuola, Di Maio: Prof sospesa deve essere reintegrata prima possibile

di dab

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Spero che la professoressa possa essere reintrgrata il prima possibile. Secondo me il Miur si deve occupare dell'edilizia scolastica, delle nostre scuole che stanno crollando, mentre ai nostri ragazzi ripeto di pensare con la loro testa, sempre". Lo dice il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a margine di un evento a Carpi, rispondendo a una domanda sul caso della docente sospesa in Sicilia dopo una lezione in cui si confrontavano parti del decreto Sicurezza con le leggi emanate durante il periodo del fascismo, e che il ministro Matteo Salvini vuole incontrare la prossima settimana. "Più che di un incontro, quell'insegnante ha bisogno di tornare al lavoro, spero al più presto - aggiunge -. Dobbiamo volere questo come M5S e come governo".

