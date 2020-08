Scuola, Di Maio: Piena fiducia in Governo, il 14 si riparte

di npf

Roma, 29 ago. (LaPresse) - "La ministra Azzolina e tutto il Governo hanno tranquillizzato le famiglie, gli insegnanti e gli studenti sul fatto che la scuola riparta. Deve ripartire in sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della sua visita al Giffoni Film Festival. "Ma voglio dirlo chiaramente. L'Italia come Governo italiano deve garantire anche in un periodo difficilissimo e inedito come quello che stiamo vivendo legato alla pandemia i diritti fondamentali. Tra questi - ha aggiunto - c'è sicuramente il diritto all'istruzione, allo studio. C'è anche il diritto al voto che dobbiamo garantire ed e' per questo che si votera' il 20 e il 21 settembre, in sicurezza ma si votera'". "Su questo io ho piena fiducia nel Governo, nei ministri competenti, sul fatto che i nostri ragazzi possano riprendere le lezioni dal 14 settembre", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata