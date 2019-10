Scuola, Di Maio: Crocifisso non è il problema, non è a ordine giorno

di dab

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Sono cattolico, ma sono contento di vivere in uno Stato laico. Non credo che il Crocifisso sia il problema della scuola italiana". Così Luigi Di Maio in un video su Facebook. "A volte mancano i banchi, crollano i tetti, abbiamo problemi con le lavagne - aggiunge il capo politico M5S -. Ecco, questi sono i problemi delle scuole, così come quello di aumentare gli stipendi agli insegnanti. Andiamo avanti e non alimentiamo polemiche su temi che non sono all'ordine del giorno di questo governo", conclude il ministro degli Esteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata