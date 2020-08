Scuola, Di Maio a De Luca: "Collaborazione per rispettare data stabilita da ministro"

Il ministro degli Esteri a Pomigliano d'Arco per sostenere la candidatura di Gianluca Del Mastro

(LaPresse) "De Luca non apre le scuole? Auspico la massima collaborazione per raggiungere l'obiettivo di aprire il giorno prefissato che ha indicato il ministro dell'Istruzione". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della presentazione del candidato sindaco di Pomigliano D'Arco Gianluca Del Mastro. Di Maio ha risposto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, con l'aumento dei contagi, non ritiene sia sicuro riaprire e scuole.