Scuola, Decaro: Ottenuto impegno governo per risorse e personale

di dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - “Per riaprire le scuole, obiettivo che condividiamo tutti, servono risorse per i lavori che consentiranno di svolgere l'attività scolastica in sicurezza, e garanzie sull'incremento del personale. Avevamo sollecitato interventi celeri in entrambe le direzioni e oggi, in conferenza unificata, abbiamo ottenuto l'impegno del governo”. Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro al termine dei lavori della conferenza unificata straordinaria sul piano scuola 2020-2021. “La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado con didattica in presenza a settembre è indispensabile - dice Decaro - ed è stato un bene che le scelte siano state condivise con senso di responsabilità da parte di tutte le istituzioni. Ho apprezzato e ringraziato governo e Regioni per il lavoro svolto. Ma la gestione dei lavori di edilizia scolastica per l'adeguamento degli spazi alle misure di contrasto al coronavirus sono di competenza dei sindaci, ancora di più ora che siamo stati nominati commissari straordinari. Sarebbe stato illogico affidarci un tale impegno in tempi strettissimi senza darci gli strumenti necessari”.

