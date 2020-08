Scuola, De Micheli: Chiesto al Cts parere su documento delle Regioni

di ddn/abf

Roma, 26 ago. (LaPresse) - Con un monitoraggio costante dalle riapertura, il ministro dei Trasporti avrebbe chiesto al Cts di esprimersi sul documento che le Regioni hanno presentato. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, Paola De Micheli prendendo parte alla riunione governo-Regioni convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Tra le questioni in via di definizione in questi giorni ci sarebbero la definizione più puntuale di congiunti per superare distanziamento di un metro; la valutazione dei sistemi di filtraggio, molte aziende hanno mandato documentazione su tempi e modalità di filtraggio che ci consentiranno di permettere deroghe al metro di distanza e l'utilizzo delle mascherine.

