Scuola, Cts: Primaria, mascherina si può rimuovere con metro distanza

di dab

Roma, 31 ago. (LaPresse) - "Il Cts ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento. In tutti i contesti di condizione statica, il Cts ribadisce l'importanza dell'uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. Canto)". È quanto si legge in una nota del Comitato tecnico-scientifico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata