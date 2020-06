Scuola, Conte: Stanziamo un altro miliardo per ripartire

di ntl/dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Abbiamo un ulteriore miliardo che servirà per coprire investimenti" per "una scuola più moderna e sicura". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

