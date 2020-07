Scuola, Conte: Per paritarie 150 mln in dl Rilancio, tutelare studenti

di dab

Roma, 1 lug. (LaPresse) - Per quanto riguarda le scuole Paritarie nel il decreto Rilancio ha "previsto finanziamenti per circa 150 milioni" che confermano "la volontà governo di tutelare non tanto gli istituti confessionalmente orientati, quanto gli studenti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera.

