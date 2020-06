Scuola, Conte: No classi pollaio, non abbasseremo mai attenzione

di dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Vogliamo classi meno sovraffollate, perché le cosiddette classi pollaio non mi piacciono affatto. E vogliamo migliorare i percorsi professionaliszzanti. Siamo molto amibiziosi sulla scuola e non abbasseremo mai l'attenzione". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

