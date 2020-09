Scuola, Conte: In caso estremo quarantena per tutta la classe

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "In caso estremo ci sarà la quarantena per tutta la classe e passeremo alla didattica online". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano. "Il governo garantirà unico in Europa 11 milioni di mascherine distribuite gratuitamente a tutto il personale della scuola e ai ragazzi", ha aggiunto.

