Scuola, Conte: il 14 settembre in classe in massima sicurezza

di ntl/dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Ci siamo predisposti per ritornare in sicurezza a settembre, ne sono nate le linee guida che ci consentiranno di far tornare i nostri ragazzi in classe, dal 14 settembre in sicurezza". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

