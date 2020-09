Scuola, Conte: Giorni cruciali, Italia riparte solo se riparte scuola

di abf

Roma 26 set. (LaPresse) - "Sono giorni cruciali per la scuola, in questi giorni la scuola è ripresa in modo ordinato, simbolo di un'Italia che si rialza e riprendere a correre. L'Italia riparte solo se riparte la scuola". Così il premier Giuseppe Conte, all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata