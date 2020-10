Scuola, Conte: Difenderemo didattica in presenza fino alla fine

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Abbiamo lavorato tanto per la scuola in sicurezza, ma dobbiamo prendere atto che la curva epidemiologica sta subendo un'impennata così ripida che rischia di mettere in discussione anche la didattica in presenza. E alcuni governatori hanno già optato per questo. Ma non è il nostro obiettivo: contiamo di difendere fino a quando sarà possibile la didattica in presenza", anche se "l'obiettivo resta la salvezza del Paese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Foglio, intitolata 'Festival dell'ottimismo'.

