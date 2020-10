Scuola, Conte: Confidiamo di fare dad solo per breve periodo

di dab

Roma, 26 ott. (LaPresse) - "Abbiamo lavorato tanto per la didattica in presenza, oggi invece dobbiamo integrare questo percorso con la Dad perché è necessario". Così il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia di ricordo di Willy Monteiro Duarte, parlando agli studenti collegati. "Però confidiamo di farlo solo per poche settimane, un breve periodo di tempo - aggiunge -. Il tempo necessario per riportare la curva sotto controllo".

