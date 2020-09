Scuola, Conte: Concentrati sul dossier a tempo pieno

di mad/dab

Modena, 8 set. (LaPresse) - “Abbiamo lavorato tutta l'estate a tempo pieno sul dossier scuola. Ci sono 70mila nuovi docenti per l'emergenza, e abbiamo un piano per immettere a tempo pieno 160mila docenti. A chi ci critica dico: ma negli anni scorsi perché non avete fatto nulla per la scuola?”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, alla Festa dell'Unita' di Modena. “Ho spiegato a mio figlio, 13 anni, tornerai a scuola, e' una grande sfida. In Francia e Germania molte hanno già richiuso. Se un tuo compagno e' positivo saranno ricostruiti i contatti stretti e scatterà una cautela: starete a casa per il tempo necessario. Al momento sono 14 giorni, alcuni Paesi stanno pensando di ridurre. Noi abbiamo predisposto tutte le cautele”, ha aggiunto.

